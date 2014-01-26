قافلة «سفاري إنسان» تحط في الزلفي

حلت قافلة "سفاري إنسان" التي تنظمها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" والتي ترعاها "الرياض" إعلامياً بمحافظة الزلفي أول أمس الجمعة وسط احتفالية كبيرة رعاها رجل الأعمال الشيخ حمود عبدالله الذييب في منتجعه بالزلفي.

وأقيم حفل متميز بدئ بالقرآن الكريم، بعدها ألقى المستضيف للقافلة الشيخ حمود بن عبدالله الذييب كلمة رحب بها بأفراد القافلة شاكراً لجمعية "إنسان" على ما تقوم به نحو هذه الفئة الغالية على الجميع متمنياً للقافلة كل التوفيق والنجاح لتحقيق أهدافها المنشودة، بعد ذلك ألقى صالح عبدالعزيز الحميدي عضو مجلس الشورى كلمة رحب فيها بأبناء إنسان منوهاً بجهود الدولة نحو هذه الفئة الغالية على الجميع، بعد ذلك ألقى مدير الزراعة بالزلفي المهندس عبدالعزيز عبدالله السلمان كلمة شكر فيها الدور البناء الذي تقوم به جمعية إنسان نحو هذه الفئة الغالية. كما سلط عبدالله الشهري مدير القافلة الضوء على رحلة القافلة والتي تجولت ب80 بالمائة من المملكة حيث زارت عددا كبيرا من المناطق والمحافظات بالمملكة، وقال الشهري إن قافلة إنسان هي قافلة سياحية ترفيهية إعلامية ومن أهم أهدافها مجموعة من البرامج التطوعية التي تغرس في نفوس الأبناء حب العمل التطوعي، وأضاف إن مشاركتنا وحضورنا لهذا اليوم هو شكر وتقدير ووفاء أبناء جمعية إنسان للشيخ حمود عبدالله الذييب على استضافته لنا بالزلفي والشكر موصول للشيخ الذييب ممثلاً بفندق مداريم كراون الناقل الرسمي للقافلة. كما قدم كل من الفنان بشير غنيم والفنان خالد منقاح فقرات أضفت جوا فكاهيا خلال الحفل، بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء الذي أقامه الشيخ حمود الذييب بهذه المناسبة. ومن ثم توجهت قافلة سفاري إنسان إلى روضة السبلة للاستمتاع بربيعها الحالي حيث تجولت في أرجاء السبلة وقد رافقهم خلال الحفل والجولة بالمحافظة عبدالرزاق القشعمي مساعد المدير العام لتنمية الموارد المالية بجمعية إنسان والأستاذ سليمان علي القشعمي مدير فرع جمعية إنسان بمحافظة الزلفي.