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اليوم.. بدء امتحانات التعليم المفتوح بجامعة القاهرة

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اليوم.. بدء امتحانات التعليم المفتوح بجامعة القاهرة اليوم.. بدء امتحانات التعليم المفتوح بجامعة القاهرة

تبدأ اليوم الأحد، امتحانات التعليم المفتوح بجامعة القاهرة لدور يناير 2014، التى تعقد بالقاهرة وفروع مركز التعليم المفتوح بالمحافظات والدول العربية خلال الفترة من يوم الأحد 26 يناير إلى 11 فبراير بجميع كليات التعليم المفتوح، وهى: "التجارة، والزراعة، والآداب، ودار العلوم، والإعلام، والحقوق، ورياض الأطفال"، ويؤدى الامتحانات نحو 80 ألف طالب بالقاهرة والأقاليم.

وتجرى الامتحانات لطلاب القاهرة بقاعات الامتحانات وكلية دار العلوم والتجارة، وتعقد لطلاب الأقاليم فى مقار جامعات الشراكة بالمحافظات، ويؤدى الدارسون فى الدول العربية امتحاناتهم فى نفس الأيام، وتم إعلان الجداول وتوقيتاتها وأماكنها على موقع مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح عبر الإنترنت.

وأكد الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، ضرورة توفير عدد مناسب من أفراد الأمن الإدارى، لتأمين مقار الامتحانات وتواجد موظفات لمساعدة الطالبات خلال أداء الامتحانات مع توفير الراحة للطلاب فى القاعات.

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