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معلمون يتظاهرون أمام "الوزراء" للمطالبة بإدراجهم ضمن "الأدنى للأجور"

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معلمون يتظاهرون أمام "الوزراء" للمطالبة بإدراجهم ضمن "الأدنى للأجور" معلمون يتظاهرون أمام "الوزراء" للمطالبة بإدراجهم ضمن "الأدنى للأجور"

أطلق عدد من المعلمين دعوة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة، صباح اليوم الأحد، مؤكدين أنهم حصلوا على تصريح من وزارة الداخلية، للتظاهر للمطالبة بإدراجهم ضمن الحد الأدنى للأجور، دون المساس بالزيادات المقررة وإلغاء الشروط المهينة الخاصة بعلاوة أعباء الوظيفة.

وأوضح الداعون للوقفة أنهم سيطالبون بعدة مطالب إضافة إلى الحد الأدنى للأجور، من أهمها "تثبيت المتعاقدين المنطبق عليهم الشروط وتوحيد العقود وإحالة جميع المخالفات الخاصة بتعيين الـ85 ألف معلم للنيابة العامة، وإقرار كادر حقيقى للمعلمين يتناسب مع دورهم فى المجتمع، والإعلان عن المسابقات الخاصة بالتثبيت والتعيين والعقود بشفافية تامة وبضوابط معلنة".

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