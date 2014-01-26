بلدية أبوظبي تبدأ اليوم تسليم مساكن الفلاح للمستفيدين

تبدأ بلدية مدينة أبوظبي اليوم تسليم مساكن الفلاح للمواطنين المستفيدين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وأوامر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتسليم 572 مواطناً المساكن الجديدة التي تم إنجازها في مشروعي غياثي والفلاح السكني، حيث من المقرر أن تسلم بلدية مدينة أبوظبي 391 فيلا للمستحقين في مشروع الفلاح، فيما ستتولى بلدية المنطقة الغربية تسليم 181 فيلا للمستحقين في مشروع غياثي السكني.

وأخبرت البلدية المستحقين بموعد تسليم المساكن الجديدة، ودعتهم للحضور لمقرها الرئيسي في شارع الشيخ زايد بأبوظبي، وإحضار الأوراق الثبوتية المطلوبة وهي صورة جواز السفر سارية المفعول وصورة خلاصة القيد، وبطاقة الهوية الأصلية، وذلك من أجل إتمام عملية التسليم بسرعة وسهولة، فيما حرص بعض المستفيدين على الذهاب إلى مدينة الفلاح في العطلة الأسبوعية من أجل تفقد مساكنها عن قرب قبل تسلمهم مفاتيحها اليوم,

استعدادات مكثفة

وقالت بلدية مدينة أبوظبي إن إدارة الأراضي والعقارات وإدارة خدمة العملاء أنجزتا عملية تجهيز ملفات المستحقين وشهادات لا يملك واعتماد محاضر التسليم وأوراق توصيل الكهرباء والتنسيق مع شركة الدار العقارية للمشروع لتسليم المخططات والمفاتيح الداخلية والمخططات الهندسية للمسكن وقائمة أسماء وهواتف شركات الصيانة، مؤكداً في هذا السياق استعداداتها لاستقبال المواطنين المستفيدين وأعدت بشأن ذلك كافة المستلزمات التي من شأنها تحقيق راحة المواطنين وإتمام إجراءات التسليم بكل سهولة وبساطة وسرعة وسط أجواء يعمها الفرح والبهجة بهذه المكرمة الغالية.

وأوضحت أنها خصصت 20 نافذة لتلقي أوراق المواطنين المستفيدين من المساكن وذلك على مدار اليوم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، من خلال آلية مرنة في المركز الرئيس للبلدية حيث تتم الإجراءات المطلوبة وتسليم مفاتيح المساكن لمستحقيها مع كتاب توصيل الكهرباء، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الشركاء الاستراتيجين مثل شركة أبوظبي للتوزيع لتوفير موظفين يقومون بتسجيل وفتح ملفات كهرباء ومياه للمستحقين للمكرمة من مقر البلدية، كما تقوم شركة الدار العقارية بتوفير موظفين يقومون باستكمال الإجراءات المطلوبة.

مواقف مجانية

وأشارت إلى أنه تم تخصيص منافذ خدمة كافية لاستيعاب أعداد المواطنين المتوقعين باليوم الأول، مشيرة أن المنافذ تم تجهيزها بكل ما تحتاجه إجراءات تسليم المكرمة وذلك تسهيلاً على المستفيدين والتحقق من الأوراق الثبوتية حيث وفرت البلدية الإمكانات الفنية ومجموعة من الموظفين لمجاراة التدفق الكبير من قبل المواطنين والمواطنات المشمولين بالمكرمة.

وأضافت: " تم تخصيص مواقف أمامية مجانية وذلك بالتنسيق مع دائرة النقل حيث تقع هذه المواقف عند البوابة رقم واحد، مقابل شارع الشيخ زايد بجانب مسجد البلدية وذلك خلال فترة تسليم المكرمة مع توفير سيارات كهربائية صغيرة لنقل المستفيدين من المواقف إلى مبنى البلدية".

وذكرت البلدية أنه تم توفير خدمة السيارات المتنقلة لإنجاز معاملات ذوي الإعاقة المستفيدين من المكرمة وتسليمهم مفاتيح مساكنهم مع أوراق توصيل الكهرباء في أماكن تواجدهم، وذلك في إطار حرص البلدية على تقديم أفضل معايير الخدمات والسعي نحو إنجاز تسليم البيوت في أسرع وقت محدد، لافتة إلى أنه يمكن للمواطنين والمواطنات للاستفادة من خدمة السيارات المتنقلة في تسليم المساكن عبر الاتصال على الرقم 80022220 للتنسيق بهذا الشأن حيث ستكون السيارات تحت طلب المستحقين أينما كانوا ومتى ما شاءوا.

وتوجهت بلدية مدينة أبوظبي بالشكر الجزيل إلى شركائها الاستراتيجيين الذين ساهموا بتسهيل إجراءات تسليم المساكن ووفروا موظفين في المبنى الرئيسي للبلدية من أجل خدمة المواطنين، وفي مقدمتهم شركتا أبوظبي للتوزيع، والدار العقارية.

شكر وتقدير

من جانبهم، توجه مواطنون مستفيدون من مكرمة المساكن الجديدة في مشروعي غياثي والفلاح السكنية بأبوظبي بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على هذه المكرمة السامية، مؤكدين أن قيادة الدولة الرشيدة تحرص دوماً على تهيئة الرعاية اللازمة لكافة أبناء الوطن وتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة لهم.

تواصل مستمر

وأشاروا إلى أن بلدية مدينة أبوظبي قامت بالتواصل معهم يوم الخميس الماضي وأبلغتهم بضرورة حضورهم إلى مقرها الرئيسي في شارع الشيخ زايد من أجل استلام مفاتيح المساكن، لافتين إلى أنهم حرصوا خلال العطلة الأسبوعية على الذهاب إلى مدينة الفلاح وتفقد المساكن عن قرب، معربين عن سعادتهم وفخرهم بما شاهدوه من مساكن راقية بمواصفات عالمية وهو ما يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لتوفير أرقى مقومات الحياة الكريمة لأبنائها.

وتوجه خالد خضر الصالحي بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ( حفظه الله) والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على هذه المكرمة السامية، مؤكداً أن قيادة الدولة الرشيدة تحرص دوماً على متابعة احتياجات المواطنين وتلبية مطالبتهم.

احتياجات

قال محمد سعيد حميد سعيد النعيمي إن شعب الإمارات أنعم عليه الله سبحانه وتعالى بقيادة رشيدة تبذل كل غال ونفيس في سبيل تهيئة كافة احتياجات المواطنين، مثل المسكن المناسب والنظام التعليمي المتميز والنظام الصحي الراقي والوظائف المتنوعة، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة كانت دوماً وستظل نموذجاً يحتذي به في العطاء.

مراسم احتفالية

حرصت بلدية مدينة أبوظبي على الاحتفاء بهذه المناسبة الطيبة فقامت بتزيين مقرها الرئيسي في شارع الشيخ زايد بأعلام الدولة احتفالاً بهذه المكرمة الغالية التي تجسد حرص قيادتنا الرشيدة وإيمانها العميق بضرورة توفير كافة أسباب الحياة الكريمة للمواطن، وتوطيد أركان استقرار الأسرة الإماراتية، وتوفير المساكن الحديثة للمواطنين وتعزيز سبل الاستقرار الأسري وتأمين الحياة ومتطلبات الرفاهية والعيش الرغيد، وكذلك الأمر للاحتفاء بالمواطنين القادمين لاستلام المكرمة الغالية ومشاركتهم فرحتهم بهذا العطاء الكبير من قيادتنا الرشيدة.

كما خصصت البلدية فريق عمل متكاملاً لتقديم كافة خدمات الضيافة ومراسم الاستقبال في مقر مركز خدمة العملاء في المبنى الرئيسي بشارع الشيخ زايد، ووفرت الإمكانات الكبيرة من أجل راحة ورضا المواطنين المستحقين للمكرمة.

فيما دعت بلدية أبوظبي مراجعيها إلى التوجه للمراكز الخارجية لاستكمال معاملاتهم العادية، وذلك نظراً لانشغال المقر الرئيسي للبلدية بشارع الشيخ زايد، بتسليم مكرمة مساكن الفلاح للمستفدين، لافتة إلى أن مراكز الشهامة والوثبة والمصفح والبطين ومبنى غرفة التجارة والصناعة والمارينا مول والمشرف مول وكافة المراكز التابعة للبلدية تستقبل عملاءها كالمعتاد وتقدم كافة الخدمات المطلوبة.

الحياة الكريمة

قال سلطان جمعة القبيسي إن قيادة الدولة الرشيدة لا تألو جهداً في سبيل توفير كافة المقومات الكريمة لأبناء الوطن، حيث تأتي هذه المبادرة تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة على توفير كافة أسباب الحياة الكريمة للمواطن، وتوطيد أركان استقرار الأسرة الإماراتية التي تحظى باهتمام القيادة الحكيمة ورعايتها، مشيرا إلى أن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لأبنائه المواطنين هي استمرار لنهج العطاء والمبادرات التي يطلقها سموه لأبناء الإمارات، وتأكيد على الإخلاص لنهج السخاء الذي اختطه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، وحرص القيادة الرشيدة على تأمين كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين.