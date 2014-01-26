أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

توقيع عقدين لتنفيذ مشروعين لتصريف السيول في أحياء الرياض بأكثر من مليار ريال

Google+ Print
توقيع عقدين لتنفيذ مشروعين لتصريف السيول في أحياء الرياض بأكثر من مليار ريال توقيع عقدين لتنفيذ مشروعين لتصريف السيول في أحياء الرياض بأكثر من مليار ريال

    وقع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، في مكتب سموه بالوزارة مؤخرًا، عقدين لتنفيذ مشروعين لتصريف السيول في أحياء مختلفة بمدينة الرياض، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليار ريال، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتلافي أخطار السيول وأبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على أرواح وممتلكات المواطنين. ويستهدف المشروع الأول تنفيذ تصريف مياه السيول والأمطار بأحياء (العزيزية، الدار البيضاء، طيبة، الإسكان، المناخ، الدفاع، المصانع، والمنصورية) بمدينة الرياض، وتقوم بتنفيذه شركة شبه الجزيرة للمقاولات بمبلغ وقدره (459.422.000.00) مليون ريال خلال ثلاث سنوات، فيما استهدف المشروع الثاني تنفيذ شبكة تصريف مياه السيول والأمطار بأحياء (النسيم الشرقي، النسيم الغربي، والمعيزيلة) بمدينة الرياض، بتكلفة بلغت (632.994.066.64)، وتنفذه شركة فهد سليمان الفوزاني وشركاه للمقاولات المحدودة خلال ثلاث سنوات. وتأتي هذه العقود لكي تتوائم مع المرحلة العاجلة بالاستراتيجية الوطنية لتصريف السيول والتي تتم وفقا لأولويات سيكون لها الأثر الكبير بإذن الله في الحد من مخاطر السيول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه