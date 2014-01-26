توقيع عقدين لتنفيذ مشروعين لتصريف السيول في أحياء الرياض بأكثر من مليار ريال

وقع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، في مكتب سموه بالوزارة مؤخرًا، عقدين لتنفيذ مشروعين لتصريف السيول في أحياء مختلفة بمدينة الرياض، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليار ريال، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتلافي أخطار السيول وأبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على أرواح وممتلكات المواطنين. ويستهدف المشروع الأول تنفيذ شبكة تصريف مياه السيول والأمطار بأحياء (العزيزية، الدار البيضاء، طيبة، الإسكان، المناخ، الدفاع، المصانع، والمنصورية) بمدينة الرياض، وتقوم بتنفيذه شركة شبه الجزيرة للمقاولات بمبلغ وقدره (459.422.000.00) مليون ريال خلال ثلاث سنوات، فيما استهدف المشروع الثاني تنفيذ شبكة تصريف مياه السيول والأمطار بأحياء (النسيم الشرقي، النسيم الغربي، والمعيزيلة) بمدينة الرياض، بتكلفة بلغت (632.994.066.64)، وتنفذه شركة فهد سليمان الفوزاني وشركاه للمقاولات المحدودة خلال ثلاث سنوات. وتأتي هذه العقود لكي تتوائم مع المرحلة العاجلة بالاستراتيجية الوطنية لتصريف السيول والتي تتم وفقا لأولويات سيكون لها الأثر الكبير بإذن الله في الحد من مخاطر السيول.