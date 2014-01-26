توقع تراجع أسعار الاستقدام خلال الأشهر المقبلة

أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البدّاح ان أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية ستهبط خلال الأشهر القادمة -بمشيئة الله تعالى- وذلك بعد عودة الاستقدام من 3 دول مهمة هي اندونيسيا والهند ونيبال بالإضافة الى الفلبين وسيريلانكا وكينيا التي يستقدم منها حاليا والتي ستفرز عن سوق تنافسية تصب في مصلحة جميع الأطراف المستفيدة في تلك الدول والجهات المستفيدة في المملكة.

ونفى البداح صحة مانشر في بعض الصحف وتم تداوله مؤخرا عن أسعار الاستقدام من أندونيسا وأن هناك ضغطا على وزارة العمل بالمملكة لمساواة الأسعار بالاستقدام من الفلبين.

وقال في تصريح ل"الرياض" وزارة العمل لم تناقش ولم تتطرق في اتفاقياتها لمسألة الرواتب نهائيا واللجنة وأعضاؤها لايحق لهم التصريح بخصوص أية مفاوضات تقوم بها وزارة العمل وتأكد لنا عدم تصريح أعضائنا بتصريحات صحفية بهذا الخصوص. وأهاب البداح بوسائل الإعلام العمل لمصلحة المواطن والوطن وعدم التنبؤ بأسعار الاستقدام قبل العمل بها من قبل مكاتب الاستقدام بالمملكة كون تلك الدول واتحادات العمالة فيها تتلقف مثل هذه الأخبار وتبدأ في عملية المساومة وسن رواتب لم يتم الاتفاق عليها، فمثلا عندما تنشر إحدى الصحف توقعات براتب 1200ريال والرواتب أساسا 800ريال توحي للطرف الآخربرفع الرواتب والتي تضر بالمواطن المستفيد من العمالة المنزلية.

وحول تفاوت أسعار الاستقدام بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، أوضح البدّاح أن التكلفة والرواتب يحكمها الطلب والعرض وفي حين تستقدم دول الخليج شهريا 7000من العمالة المنزلية فالمملكة لوحدها تستقدم 40 ألفاً من العمالة إضافة لوجود بعض المغريات في تلك الدول التي تفضلها العمالة.