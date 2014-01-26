هندسة القاهرة تفصل طالبا عامين لسبه إدارة الكلية على "فيس بوك"

قرر مجلس تأديب كلية الهندسة جامعة القاهر برئاسة الدكتور شريف مراد، عميد الكلية، فصل الطالب عبد الله سعيد يوسف الجمل، بالفرقة الثالثة بالكلية، لمدة عامين، بداية من الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2015-2016.

وتضمن القرار الصادر من الكلية، أن سبب فصل الطالب المذكور من الكلية هو غلقه للباب الخلفى لمبنى الإدارة الرئيسى للكلية بإدارة شئون العاملين والطلاب، وأنه كتب عبارات مسيئة وسب إدارة الكلية علنيا بصفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأضافت كلية الهندسة فى قرارها بفصل الطالب، أنه من خلال غلق الباب الخلفى للمبنى الرئيسى للإدارة منع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين من الدخول والخروج وعلى رأسهم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما علق لافتة كبيرة مكتوب عليها عبارات تحريضية ضد الداخلية.

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