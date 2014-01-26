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مقتل 2 في إطلاق نار بمركز تجاري في الولايات المتحدة

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قالت الشرطة الأمريكية إن مسلحا أطلق النار من بندقية صيد في متجر لبيع أدوات التزلج في مركز تجاري مزدحم قرب بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية فقتل 2 من موظفي المتجر، وأصاب شخصًا آخر قبل أن يقتل نفسه.

وقالت شرطة مقاطعة «هاوارد» إنها لا تعرف الدافع وراء الجريمة، التي وقعت في المركز التجاري الضخم في كولومبيا بماريلاند على بعد 32 كيلومترا غربي بالتيمور.

وقالت الشرطة إن القتيلين رجل وامرأة في العشرينيات من عمرهما، وإن شخصًا أصيب في قدمه، كما أصيب 4 آخرون خلال الفوضى، التي أعقبت ذلك.

وأوضحت متحدثة باسم المستشفى العام في مقاطعة «هاوارد» أن كل المصابين في حالة طيبة.

وقالت الشرطة إنها عثرت على جثة المسلح المشتبه به في المتجر، وإنه انتحر.

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