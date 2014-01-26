تحالف الشرعية يدعو للاحتشاد اليوم واستخدام الوسائل الممكنة للدفاع عن النفس

جدد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، دعوته لأنصاره إلى الاحتشاد من جديد الأحد؛ واستمرار الانطلاق ظهر اليوم، من نفس النقاط الرئيسية المعلنة بالقاهرة منذ بداية ما أسماه بـ«استمرار الحراك الثوري بالمحافظات»، على حد تعبيره.

وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية، في بيان له في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، : ” مع استمرار الحراك الثوري بالمحافظات بشأن الدعوة لفعاليات الأحد، والتصعيد الثوري المأمول استمرارًا للموجة الثورية الحالية التي تمتد لثمانية عشر يومًا لاسترداد ثورة 25 يناير وإسقاط الانقلاب العسكري، يؤكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب استمرار الانطلاق ظهر الأحد، من نفس النقاط الرئيسية المعلنة بالقاهرة منذ بداية هذه الموجة الثورية، مع استمرار الحراك الثوري بالمحافظات”، على حد قوله.

وأضاف البيان: «والتحالف الوطني إذ يقدر كم الغضب المتصاعد بين جموع الشعب الثائر بعد جرائم مليشيات الانقلاب الإرهابي، وتطلعهم إلى القصاص، ورغبتهم في نقلة حاسمة، يؤكد على حق الجميع في استخدام الوسائل السلمية الممكنة للدفاع الشرعي عن النفس، مع التمسك بمعايير وضوابط المقاومة السلمية المبدعة»، على حد وصفه.

وأكد التحالف الوطني، أنه «لا يرفض أي جهد مبتكر من الثوار أو أي تصعيد ثوري، لإنهاك الباطل ووقف جرائم الإبادة البشرية المستمرة، طالما يلتزم بالسلمية المبدعة وتجارب اللا عنف والمقاومة المدنية، مشددًا على أن الموجة الثورية الحالية مستمرة، ومتجددة، حتى النصر، حتى النصر، حتى النصر، وما النصر إلا عند الله»، بحسب ما جاء في البيان.

وأشار البيان، إلى أن «التحالف الوطني يجدد ثقته في القيادة الشبابية الميدانية للفعاليات التي أثبتت اليوم رغم التضحيات الجسام أنها أيقونة الحسم المرتقب، وأنها مستقبل هذا الوطن وقيادته المنقذة للجميع، وأن مجرمي الانقلاب مصيرهم السقوط إلى الهاوية.. والله أكبر.. فليسقط النظام: عسكر قضاء إعلام ثورة واحدة.. دم واحد.. قاتل واحد»، حسبما قال التحالف الوطني لدعم الشرعية في بيانه.