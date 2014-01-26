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بالفيديو .. يوفنتوس ينجو من فخ لاتسيو رغم طرد بوفون

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بالفيديو .. يوفنتوس ينجو من فخ لاتسيو رغم طرد بوفون بالفيديو .. يوفنتوس ينجو من فخ لاتسيو رغم طرد بوفون

روما، (إفي): نجح يوفنتوس في الخروج ناجيا من موقعة ملعب الأوليمبيكو بالتعادل اليوم مع مضيفه لاتسيو بهدف لمثله في قمة الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولا تزال القمة في حوذة حامل اللقب البيانكونيري الذي نال النقطة 56 وأصبح وصيفه روما قادرا على تقليص الفارق معه الى ست نقاط، بشرط الفوز على ملعب فيرونا غدا.

أما لاتسيو فتحصل على النقطة 28 في المركز التاسع مؤقتا بجدول الكالتشيو.

رغم البداية القوية لليوفي بفرصتين لكلاوديو ماركيزيو والأرجنتيني كارلوس تيفيز، إلا أن لاتسيو نجح في الحصول على فرصة للتقدم بعد احتساب الحكم ركلة جزاء اثر عرقلة الحارس العملاق جيانلويجي بوفون للمهاجم الألماني المخضرم ميروسلاف كلوزه (ق24).

وأشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة لبوفون، ليترك فريقه منقوص العدد منذ منتصف الشوط الأول تقريبا، فيما اضطر المدرب أنطونيو كونتي للدفع بالحارس البديل ماركو ستوراري بعد أن استبدله بالظهير الغاني كوادو أسامواه.

ونجح أنطونيو كاندريفا في التسجيل من ركلة الجزاء (ق26) مانحا التقدم لأبناء روما.

وفيما تبقى من الشوط سنحت فرصة لكل فريق عبر كريستيان ليديسما والإسباني فرناندو يورينتي.

في الشوط الثاني هاجم لاتسيو بضراوة وأضاع فرصتين عن طريق كاندريفا والبرازيلي هرنانيس.

لكن يورينتي نجح في إدراك التعادل للسيدة الـ"عجوز" من رأسية رائعة بعد هجمة بدأها تيفيز حولها السويسري ليختشتينر الى عرضية حاسمة (ق60).

وتألق حارس اليوفي ستوراري في انقاذ بعض الكرات للاتسيو، فيما خدمه القائم في مرتين بعد أن رد تسديدتي كاندريفا والسنغالي دياو كيتا.

وكاد يوفنتوس يسجل عبر محاولات ليورينتي وتيفيز والتشيلي أرتورو فيدال وأوجبونا، لكنه ظفر بنقطة التعادل بـ10 لاعبين.

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فيديو اليوم السابع

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