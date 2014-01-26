غدا.. بدء مؤتمر "Nile TESOL" السنوى الثامن عشر لتدريس اللغة الإنجليزية

تستضيف كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمر Nile TESOLالسنوى الثامن عشر، لتدريس اللغة الإنجليزية بعنوان "العبور للأمام: الابتكار والابتكار الإلكترونى فى تدريس اللغة الإنجليزية لمتحدثى اللغات الأخرى"، وذلك على مدار ثالث أيام بدءا من غد الاثنين بقاعة المؤتمرات بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، ويتضمن المؤتمر ندوات، وحلقات نقاشية، ومعرضا للكتب.

وسيقام أول TESOL سبوزيوم فى مصر اليوم الأحد، بعنوان، "العودة للأساسيات"، وسيناقش التوتر بين بيئات قاعات المحاضرات الغنية بالتكنولوجيا وبين بناء لغة ناشئة فى بيئة طبيعية.

ويتحدث فى السمبوزيوم مارلين بلاملى رئيسة Nile TESOL والدكتورة ليسا أندرسون، رئيسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور عمرو شعراوى، المدير الأكاديمى للجامعة، والدكتور عمرو سلامة، مستشار الجامعة ووزير التعليم العالى والبحث العلمى سابقا، والدكتورة دينا برعى، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة ورئيس TESOL العالمية وناثانيال بودويتش، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

ويتحدث بالمؤتمر، الدكتور أدريان هوليداى، أستاذ اللغات التطبيقية، جامعة كانتيربرى كرايست تشيرش Canterbury Christ Church، والدكتور قاسم شعبان أستاذ اللغات التطبيقية بالجامعة الأمريكية ببيروت، والدكتورة علا حافظ، أستاذ، قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة وديوراه هايلى، قسم اللغات بجامعة أوريجون، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة راديملا بوبفيك خبيرة تعليم الـ TESOL وورلد ليرنيج والدكتور وليد نور الدين، أستاذ اللغة الإنجليزية، جامعة المنوفية والدكتورة مارلين بلاملى، رئيسة Nile TESOL والدكتور روبرت سويتزر، عميد شئون دراسات البكالوريوس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتورة دينا برعى، عميد كلية التعليم المستمر، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى حضور أكثر من 2000 مدرس لغة إنجليزية وناشرين.

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