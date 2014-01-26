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القوات الجوية تستعد لتمرين العلم الأحمر مع نظيرتها الأمريكية

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    انطلقت فعاليات التمرين التحضيري للتمرين المشترك (نيوتكال ارتيست

2014- Nautical Artist) بقاعدة الملك خالد الجوية بحضور مساعد قائد قاعدة

الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي اللواء الطيار الركن عبدالرزاق مرزوق السفياني.

ويشارك في تمرين العلم الاحمر والعلم الاخضر عدد من طائرات القوات الجوية الملكية وطائرات (ف-18) من القوات البحرية الامريكية بقاعدة نيلس بالولايات المتحدة الامريكية.

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية لتمرين (العلم الاحمر 2014 – والعلم الاخضر 2014) العقيد الطيار الركن عبدالله بن سعد الشالوب أن هذا التمرين يعد جزءا من التمرين التحضيري للعلم الاحمر – والعلم الاخضر 2014. الذي يأتي استعداداً لمشاركة طائرات (ف-15 إس) السعودية في تمرين العلم الاحمر الذي سيقام بقاعدة (نلس) الجوية بولاية نيفادا الامريكية خلال شهر (فبراير-مارس 2014م) إن شاءالله.

وقال إن التمرين التحضيري يشمل العديد من العمليات الهجومية منها والدفاعية وعمليات التزود بالوقود (ليلاً ونهاراً) كمايشمل عمليات الرماية بالقنابل التدريبية وعمليات البحث والانقاذ القتالي.

واكد الشالوب ان التمرين التحضيري يتواصل و يتم ولله الحمد بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة.

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