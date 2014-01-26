سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس سياسات «الداخلية»

ناقش مجلس السياسات والاستراتيجيات في وزارة الداخلية آلية تفعيل دور الوزارة، في تنفيذ الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك على مستوى جميع قطاعات الوزارة.

كما بحث الاجتماع؛ برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والذي عُقد أخيراً، في قاعة الاتحاد بمقر الوزارة، عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الشرطي، وفقاً للمعايير العالمية المتقدمة.

حضر الاجتماع، وهو الأول للمجلس لعام 2014، الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي، والقادة والمديرون العامون للشرطة بالدولة.