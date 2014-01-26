سلطان القاسمي: الجامعة خطت باقتدار نحو التقدم العلمي

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للجامعة الأميركية في الشارقة أن الاحتفاء بالخريجين يبقى حدثاً راسخاً في الذاكرة، وتتويجاً لجهود الطلبة وذويهم بأنهم حققوا الهدف، معتبراً سموه كوكبة الخريجين الجدد جزءاً أساسياً من رسالة الجامعة القائمة على التميز والريادة.

وقال إن الجامعة خطت بثبات واقتدار نحو التقدم العلمي، ما يجعلها تمضي قدماً لنحتل مكانة متقدمة ومرتبة مرموقة بين مؤسسات التعليم العالي العالمية.

جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها في حفل تخريج 516 طالباً وطالبة من خريجي دفعة الفصل الأول لعام 2013 من الجامعة الأميركية في الشارقة، الذي جرى صباح أمس في قاعة المدينة الجامعية، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

كما شهد الحفل راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، واللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي، ومحمد ذياب الموسى المستشار بالديوان الأميري، والدكتور عمرو عبد الحميد مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة لشؤون التعليم العالي، وعدد من أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة، وتوماس هوكستيتلر مدير الجامعة بالإنابة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالجامعة الأميركية في الشارقة، وجمع غفير من أولياء أمور الخريجين.

وأوضح سموه أن الجامعة واصلت خطتها لبناء شبكة من علاقات التعاون وتبادل الخبرات في التعليم والأبحاث والتطوير مع مؤسسات معروفة عالمياً في مجال التعليم العالي. وأضاف "وأسعدني توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة باريس- 2، لإقامة شراكة تعليمية وعلمية خاصة في مجالات القانون والدراسات الأمنية الدولية والاقتصاد والإدارة والعلوم السياسة والمعلومات والاتصال".

وخاطب سموه الخريجين قائلاً، "يسرني أن ألتقي بكم أبنائي الخريجين والخريجات، لأبارك لكم نجاحكم، وأهنئ أهلكم وذويكم وأساتذتكم على ما حققتموه من تميز وإنجاز، فهذه لحظات رائعة ترسخ في الذاكرة، وتشهد على جهودكم وسهركم، وتؤكد لآبائكم وأمهاتكم بأنكم حققتم الهدف، فهنيئاً لهم ولكم ولجامعتكم، التي تحتفل بكم الآن"، مؤكداً أن هؤلاء الخريجين هم جزء أساسي من رسالة جامعتهم القائمة على التميز والريادة.

مكانة

وتحدث سموه عن المكانة الأكاديمية التي وصلت إليها الجامعة، التي خطت بثبات واقتدار نحو التقدم العلمي في مضمار التعليم العالي، فحازت الاعتماد الأكاديمي المحلي والعالمي، عازياً الفضل بذلك إلى الله، عز وجل، وإلى رعاية وجهود مجلس الأمناء وهيئتي التدريس والإدارة وأصدقاء الجامعة، وأيضاً إلى اجتهاد طلبتها وتفانيهم وارتباطهم الوثيق بجامعتهم.

وأورد سموه مثالاً على ذلك فقال: "تستمر هذه الجامعة وكما عودتكم دائماً في تسجيل المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، فقد ارتقت هذا العام لفئة أفضل 440 جامعة في العالم، مقارنة بفئة أفضل 500 جامعة كانت تحتلها في العام الماضي، وذلك بحسب واحد من أفضل التصنيفات المعتمدة للجامعات في العالم، مشيراً إلى أنها من الجامعات القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي وصلت إلى هذا التصنيف".

وأضاف سموه أن الجامعة الأميركية في الشارقة أضافت تميزاً هاماً إلى قائمة إنجازاتها، بحصول برنامج بكالوريوس العمارة فيها، ليس فقط على تجديد الاعتماد الدولي من مجلس اعتماد برامج العمارة الوطني في الولايات المتحدة الأميركية (NAAB)، بل استحقاق البرنامج لأطول مدة زمنية، يتم منحها لتجديد هذا الاعتماد، وتبلغ ثماني سنوات.

ماجستير العلوم في المحاسبة

ولفت سموه إلى قيام الجامعة بطرح برنامج ماجستير العلوم في المحاسبة، قائلاً، "وطرحت الجامعة في بداية العام الجامعي الحالي برنامج ماجستير العلوم في المحاسبة، وهو الأول من نوعه في الدولة، الذي يتميز بدمج درجتي البكالوريوس والماجستير في المحاسبة، حيث سيتمكن الطالب من دمج الدرجتين في خمس سنوات من الدراسة المستمرة".

إجمالي الخريجين

توزع إجمالي الخريجين البالغ عددهم 516، إلى 455 خريج وخريجة حصلوا على البكالوريوس، و61 خريج وخريجة حصلوا على الماجستير، كما انقسم الإجمالي إلى 290 خريجاً و226 خريجة، أما إجمالي عدد الخريجين المواطنين فبلغ 111 خريجاً وخريجة. وتوزع الخريجون حسب الكلية إلى 248 من كلية الهندسة، و161 من كلية الإدارة والأعمال، و77 من كلية الآداب والعلوم، و30 من كلية العمارة والفنون والتصميم.