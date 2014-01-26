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رئيس برشلونة السابق يطالب خليفته بعقد انتخابات رئاسية بنهاية الموسم الجاري

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رئيس برشلونة السابق يطالب خليفته بعقد انتخابات رئاسية بنهاية الموسم الجاري رئيس برشلونة السابق يطالب خليفته بعقد انتخابات رئاسية بنهاية الموسم الجاري

برشلونة، (إفي): طالب الرئيس الأسبق لنادي برشلونة الإسباني، جوان لابورتا، الرئيس الحالي جوسيب بارتمويو بعقد انتخابات رئاسية مبكرة بنهاية الموسم الجاري، على خلفية استقالة ساندرو روسيل من الرئاسة الخميس الماضي على خلفية قضية عقد صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق.

وكتب لابورتا على موقع تويتر الاجتماعي أن بارتوميو الذي تولى رئاسة النادي الكتالوني تنقصه "الشرعية"، وأنه لا يجب عليه البقاء في منصبه حتى 2016.

وأعرب رئيس برشلونة الحالي عن آماله في أن يستطيع روسيل الخروج من الأزمة الحالية، وأن تنتهي القضية دون أضرار شخصية أو عائلية.

وكان روسيل قد تقدم باستقالته الخميس الماضي، على خلفية أزمة صفقة اللاعب البرازيلي نيمار، والتي وصلت إلى القضاء، ويتهم فيها باختلاس أموال.

تأتي الاستقالة عقب إعلان قاضي المحكمة الوطنية بإسبانيا، بابلو روث، قبول النظر في الدعوى المقدمة من عضو نادي برشلونة، جوردي كاسيس، ضد ما تضمنته صفقة نيمار من شبهات حول تقديم "عقود وهمية"، ولكنه لم يستدع روسيل للاستماع لأقواله، علما بأن الدعوى مرفوعة ضده.

وأعلن برشلونة أمس أن صفقة نيمار قد وصلت قيمتها إلى 86.2 مليون يورو، بجانب 44 مليون يورو كراتب للاعب خلال 5 سنوات.

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