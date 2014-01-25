مجلس الأهلي يجتمع غدًا لمناقشة الرد على وزير الرياضة

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا مهما غدًا لاستكمال مناقشات الجلسة التي عقدها المجلس قبل أيام وكانت تنحصر في إعداد الرد القانوني على قرار طاهر أبو زيد وزير الرياضة بوقف المد لمجلس الإدارة، قبل أن يتم تأجيل صياغة الرد لجلسة أخرى.

وسوف يتم خلال اجتماع الغد مناقشة كل المستجدات على الساحة الكروية بعد أن تلقى إتحاد كرة القدم المصري خطابا من الإتحاد الدولي لكرة القدم يستفسر خلاله عن أسباب التدخل الحكومي ومداه في حل مجلس إدارة نادي الزمالك وأيضًا مجلس الأهلي قبل تدخل رئيس الوزراء المصري، كما سيناقش المجلس غدًا بعض الملفات المتعلقة بفريق الكرة الأول سواء أزمة البث الفضائي ومزايدة النادي و مستجدات تجديد العقود.

ومن جهه أخرى كشف مصدر فى مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الخطاب الذى وصل اتحاد الكرة من الفيفا، بشأن مايتردد عن التدخل الحكومى فى النشاط، ومنه تعيين مجالس إدارات للأندية، سيقلب الموازين داخل لجنة الأندية.

وقال المصدر أن الخطاب تضمن أن التدخل الحكومى بتعيين مجالس إدارات الأندية يعد باطلًا، وفى مقدمة تلك الأندية الأهلى والزمالك بل والترسانة والترام والشمس، وعليه فإن تعيين مجلس إدارة الزمالك الحالى برئاسة كمال درويش يعد باطلًا، وهو ما يترتب عليه بطلان رئاسته للجنة الأندية التابعة لاتحاد الكرة، لأنه رئيس اللجنة باعتباره ممثلًا عن نادى الزمالك، كرئيس لمجلس ادارة النادى.

واختتم المصدر أنه لابد من تعديل الأمور داخل لجنة الأندية، وليس فقط فى شأن تعيين مجالس إدارات الأندية، واستبعاد كمال درويش من رئاستها قبل يوم 5 فبراير المقبل، وفقا للمهلة الممنوحة من الفيفا لاتحاد الكرة لتوفيق أوضاعه، لأن ما طلبه الاتحاد الدولى هو أن يرفع التدخل الحومى كاملًا.

وحذر أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى من الاستهتار بتطبيق اللوائح الدولية، بعدما وصل إلى اتحاد الكرة الخطاب من “فيفا”، يحمل تهديدات بإيقاف النشاط فى مصر بسبب عدم تطبيق لوائح “فيفا” واللجنة الأوليمبية الدولية.

وقال ان الخطاب وصل الجبلاية ويؤكد الاتحاد الدولى فيه أن اتحاد الكرة لم يلتزم بميثاق اللجنة الأوليمبية الدولية، بحماية الأندية من التدخلات الحكومية فى مجالس إدارتها، وتحديدًا 4 أندية هى الاهلى والزمالك والترسانة والشمس، لابد من توفيق أوضاع الاتحاد والأندية وإلا سيتم توقيع عقوبات على مصر تصل لتجميد النشاط.

ومن جهته قال عزمي مجاهد مدير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم اتحاد كرة القدم ان الاتحاد تلقى خطابا من الاتحاد الدولي “فيفا” يهدد بتجميد النشاط .و يبدي ملاحظاته على بعض الأوضاع التي تشير إلى تدخل في شئون الأندية التي تخوض منافسات المسابقات الكروية في مصر وعلى رأسها الأهلي والزمالك والنصر”.

وأضاف أن الخطاب أمهل مصر حتى يوم 5 فبراير المقبل من أجل تصحيح الأوضاع وإلا سيتم تحويل الأمر للجنة الانضباط بالفيفا لاتخاذ قرار صارم بإيقاف النشاط الكروي في مصر.

وأوضح أن اتحاد الكرة سيرسل نسخة من الخطاب غداً الأحد إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية قبل أن يكلف اللجنة القانونية بدراسة الأمر والرد عليه.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي قد تقدم بشكوى رسمية ضد وزير الرياضة طاهر أبوزيد للاتحاد الدولي “فيفا” لما يراه من التدخل في عمل المجلس والإطاحة به بدون قرار من الجمعية العمومية كما ً تقدم مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة ممدوح عباس بنفس الشكوى.

أ ش أ