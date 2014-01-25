محافظ المنيا يهتف “تحيا مصر” من على منصة الاحتفال بثورة 25 يناير

هتف اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا من على منصة الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير أمام ديوان عام محافظة المنيا ” تحيا مصر ” مشاركاً المواطنين احتفالاتهم بالثورة ومساندة الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب .

حيث توجه المحافظ لمنصة الاحتفال وسط هتافات أبناء المحافظة لمؤسسات الدولة وقام بإلقاء كلمة مختصرة هتف خلالها ” تحيا مصر” وردد المشاركون من خلفه الهتاف رافعين الأعلام المصرية .

ويأتي هذا فى الوقت الذي تستمر احتفالات أبناء المحافظة أمام مبنى الديوان العام بكورنيش النيل رافعين الأعلام، ومرددين الهتافات والأغاني الوطنية للتأكيد على مساندة الدولة فى مواجهة الإرهاب والاحتفال بثورة 25 يناير.

من ناحية أخرى بدأت منذ قليل احتفالات مديرية الثقافة احتفالاتها بثورة 25 يناير على مسرح ديوان عام المحافظة حيث يتم تقديم فقرات ثقافية متنوعة .