أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ المنيا يهتف “تحيا مصر” من على منصة الاحتفال بثورة 25 يناير

Google+ Print
محافظ المنيا يهتف “تحيا مصر” من على منصة الاحتفال بثورة 25 يناير محافظ المنيا يهتف “تحيا مصر” من على منصة الاحتفال بثورة 25 يناير

أرشيفية

هتف اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا من على منصة الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير أمام ديوان عام محافظة المنيا  ” تحيا ” مشاركاً  المواطنين احتفالاتهم بالثورة ومساندة الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب .

 حيث  توجه المحافظ لمنصة الاحتفال وسط هتافات أبناء المحافظة لمؤسسات الدولة وقام بإلقاء كلمة مختصرة هتف خلالها ” تحيا مصر” وردد المشاركون من خلفه الهتاف رافعين الأعلام المصرية .

ويأتي هذا فى الوقت الذي تستمر احتفالات أبناء المحافظة أمام مبنى الديوان العام بكورنيش النيل رافعين الأعلام، ومرددين الهتافات والأغاني الوطنية للتأكيد على مساندة الدولة فى مواجهة الإرهاب والاحتفال بثورة 25 يناير.

  من ناحية أخرى بدأت منذ قليل احتفالات مديرية الثقافة احتفالاتها بثورة 25 يناير على مسرح ديوان عام المحافظة حيث يتم تقديم فقرات ثقافية متنوعة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط