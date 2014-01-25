وكيل شيكابالا : اللاعب لم يحسم أمر جازينتاب ويبحث عن عروض أخرى

أكد سمير عبد التواب، وكيل أعمال النجم محمود عبد الرازق “شيكابالا”، أن عرض نادي جازينتب التركي لضم اللاعب لا يزال قائما حتى الآن، إلا أن شيكابالا لم يحدد موقفه وينتظر العروض مع نهاية فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري .

وأوضح، في تصريح للصحفيين أن النادي التركي طلب التعاقد مع شيكابالا لمدة موسم ونصف، ولكن اللاعب يبحث في بقية العروض التي تلقاها مؤخرا.

وشدد عبد التواب على أن مسألة البطاقة الدولية لشيكابالا ليست أزمة في ظل التفاهم بين اللاعب وبين إدارة الزمالك ، وفي حالة رفض إرسالها سيقوم بالحصول على بطاقة مؤقتة خلال 15 يوما.

وكان اللاعب قد قرر فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، ويحاول أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد للفريق، اعادته لصفوف الفريق مرة أخرى.

ومن جهه أخرى نفى فوزي العريان المستشار القانوني لنادي الزمالك مجددا تقديمه لأي مذكرات رسمية الى مجلس إدارة النادي يرفض فيها إبرام عقد الرعاية مع وكالة الأهرام للاعلان ولم يصدر من جانب الإدارة كذلك مثل هذه المذكرات ، خاصة وأن كل الإجراءات التي تتم بين الزمالك والوكالة وكذلك الاجتماعات الدائمة يحضرها ممثل عن الشئون القانونية بالنادي .

أوضح العريان أن الإجراءات تسير في الطريق السليم بين الزمالك والوكالة وهناك تفاهم كامل بين الشئون القانونية بالزمالك وهاني شكري عضو مجلس الإدارة والمشرف على هذا الملف . وشدد المستشار القانوني بالزمالك على أن إدارة الشئون القانونية بالنادي تسعى للحفاظ على حقوق النادي وتتواجد بشكل دائم في الاجتماعات للتوصل لاتفاق بشأن عقد الرعاية وشاهدة على كافة الإجراءات في المرحلة الماضية .

ومن جهته أكد هشام يكن المدرب المنضم للجهاز الفني المعاون لأحمد حسام ميدو المدير الفني أن مهمة المجموعة الكبيرة من ” كباتن ” الزمالك ” ضمن تشكيل الجهاز هدفها مساعدة ميدو في مهمته وإنجاحه في تلك المهمة وقيادة الفريق الأبيض نحو البطولات في المرحلة المقبلة .

وأشار يكن الى عامل السن على اعتبار أن ميدو أصغر أفراد الجهاز الفني ويقوده فنيا وقال ان هذا العامل لا يعني شيء لأن الجهاز الفني كتلة واحدة وهم أبناء النادي وهدفهم خدمته ، والخبرات الموجودة ضمن الجهاز ستساعد ميدو في مهمته .

وأشاد يكن بميدو مؤكدا أنه يمتلك خبرات ضخمة اكتسبها خلال مشواره في الاحتراف بأوروبا ، وبالطبع ستكون عاملا مساهما في نجاحه مع الزمالك .

أ ش أ