لجنة من التفتيش والمتابعة لبحث شكاوي العاملين بالإسعاف في بورسعيد

استقبل محافظ بورسعيد مجموعة من العاملين بالاسعاف وعددهم 6 والدي قاموا بتنظيم اضراب اليوم واستمع الي شكواهم ومطالبهم .

وأكد لهم المحافظ استياءه الشديد من هذة الوقفة التي جاءت في وقت يحتفل فية جميع المصريين بالذكري الثالثة لثورة يناير مشيراً بأن حل المشاكل ليس بالاعتصامات او الاضراب و أوضح أن هناك طرق اخري لابد من اتباعة بطرق اخرى.

حيث أكد المحافظ بانة تم التنسيق مع الدكتور احمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف علي انتداب الدكتور سيد المصري للعمل بمرفق اسعاف القاهرة لحين قيام لجنة من التفتيش والمتابعة والشئون القانونية والادارة المالية للتحقيق بما ورد في الشكاوي واعادة العرض بنتائج التحقيق .