أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

لجنة من التفتيش والمتابعة لبحث شكاوي العاملين بالإسعاف في بورسعيد

Google+ Print
لجنة من التفتيش والمتابعة لبحث شكاوي العاملين بالإسعاف في بورسعيد لجنة من التفتيش والمتابعة لبحث شكاوي العاملين بالإسعاف في بورسعيد

استقبل محافظ بورسعيد مجموعة من العاملين بالاسعاف وعددهم 6 والدي قاموا بتنظيم اضراب اليوم واستمع الي شكواهم ومطالبهم .

وأكد لهم المحافظ استياءه الشديد من هذة الوقفة التي جاءت في وقت يحتفل فية جميع المصريين بالذكري الثالثة لثورة يناير مشيراً بأن حل المشاكل ليس بالاعتصامات او الاضراب و أوضح أن هناك طرق اخري لابد من اتباعة بطرق اخرى.

حيث أكد المحافظ بانة تم التنسيق مع الدكتور احمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف علي انتداب الدكتور سيد المصري للعمل بمرفق اسعاف القاهرة لحين قيام لجنة من التفتيش والمتابعة والشئون القانونية والادارة المالية للتحقيق بما ورد في الشكاوي واعادة العرض بنتائج التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا