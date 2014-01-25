أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظ الجيزة: وفرنا الحماية للمواطنين للاحتفال فى الميادين المختلفة

Google+ Print
محافظ الجيزة: وفرنا الحماية للمواطنين للاحتفال فى الميادين المختلفة محافظ الجيزة: وفرنا الحماية للمواطنين للاحتفال فى الميادين المختلفة

حرص الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، على تحية المواطنين المشاركين فى الاحتفال بذكرى ثورة يناير أمام مقر المحافظة بشارع الهرم بالتواجد لدقائق وسطهم.

وأكد محافظ الجيزة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة وفّرت العديد من الاماكن لاحتفالات المواطنين، وتوفير الحماية الأمنية لهم، سواء فى الميادين المختلفة أو المراكز بالقرى.

وقال عبد الرحمن: "المواطنون ليسوا خائفين، ولديهم إصرار على الاحتفال، واستكمال خارطة الطريق لتحقيق الاستقرار، وتحقيق معدلات التنمية".

لمزيد من التقارير..

سيارات مكافحة الشغب تمشط شوارع 6 أكتوبر عقب تفريق مظاهرات الإخوان

سيارة شرطة تعتلى كوبرى القبة لتأمين احتفال المواطنين بذكرى الثورة

جواهر تغنى فى الاتحادية "سيسى يا سيسى أنت وبس رئيسى"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365