محافظ الجيزة: وفرنا الحماية للمواطنين للاحتفال فى الميادين المختلفة

حرص الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، على تحية المواطنين المشاركين فى الاحتفال بذكرى ثورة يناير أمام مقر المحافظة بشارع الهرم بالتواجد لدقائق وسطهم.

وأكد محافظ الجيزة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة وفّرت العديد من الاماكن لاحتفالات المواطنين، وتوفير الحماية الأمنية لهم، سواء فى الميادين المختلفة أو المراكز بالقرى.

وقال عبد الرحمن: "المواطنون ليسوا خائفين، ولديهم إصرار على الاحتفال، واستكمال خارطة الطريق لتحقيق الاستقرار، وتحقيق معدلات التنمية".

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