سفير ليبيا: اختطاف دبلوماسيين مصريين بسبب اعتقال رئيس غرفة الثوار

قال السفير الليبى بالقاهرة محمد فايز جبريل، إن اختطاف الدبلوماسيين المصريين في ليبيا أزمة وستمر وليست نهاية المطاف، موضحًا ان المشكلة حدثت علي خلفية اعتقال السيد شعبان هدية والملقب بـ"أبو عبيدة"، رئيس غرفة الثوار في ليبيا ، والذين شاركوا في ثورة 17 فبراير.

وكشف السفير الليبي بالقاهرة في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع علي قناة "سي بي سي"، أنه طالب السلطات المصرية بتوضيح خلفية اعتقال "هدية" لأن الامر الذي سبب احتقان للثوار.

> وشدد السفير الليبي على انه ادان بشكل واضح وصريح خطف الدبلوماسيين المصريين، وقال: هذه الحادثة خارجة عن الأعراف والتقاليد، واعتقد ان المشكلة ستحل خلال فترة وجيزة.

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