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بالصور.. احتشاد مئات المواطنين في احتفالات ذكرى الثورة ببنها

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بالصور.. احتشاد مئات المواطنين في احتفالات ذكرى الثورة ببنها بالصور.. احتشاد مئات المواطنين في احتفالات ذكرى الثورة ببنها

شهد ميدان الاشارة ببنها ومنطقة ديوان عام محافظة القليوبية احتشاد الالاف من أبناء المحافظة امام المنصتين اللتين تم نصبهما فى الميدانين رافعين اعلام وصور الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع للمشاركة في احتفالات ثورة يناير .

ردد المشاركون الهتافات والاغانى الوطنية وذلك خلال الاحتفال بالذكري الثالثة لثورة 25 يناير وعيد الشرطة معلنين تأييدهم لخارطة المستقبل والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ، مطالبينه بالترشح لرئاسة الجمهورية من اجل محاربة الجماعة الارهابية والقضاء عليهم وسط تشديدات أمنية مكثفة تحسباً لاي طوارىء او محاولات لافساد فرحة ابناء المحافظة .

وشهدت المنطقة تواجد امنياً مكثفا من قبل قوات الشرطة التى انتشرت فى الميدانين بفرق المفرقعات والعمليات الخاصة وعدداً من المجموعات القتالية فى محيط المنطقة، وقام اللواء” محمود يسرى “مدير امن القليوبية يرافقه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الاقليم بجولة بين المواطنين وقاما بتوزيع الزهور عليهم احتفالاً بالذكرى الثالثة للثورة وعيد الشرطة .

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