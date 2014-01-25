مصدر أمني : عودة حركة قطارات منوف – القاهرة بعد توقف بسبب بلاغ بوجود قنبلة

تعطلت حركة قطارات خط منوف – القناطر الخيرية – القاهرة بعد ما تردد عن قيام 6 مجهولين ملثمين بمهاجمة القطار رقم 550 القادم من منوف إلى القاهرة أثناء وقوفه بمحطة القناطر الخيرية، وهددوا السائق بتفجيره فى حالة تحركه.

> من جانبه نفى مصدر أمنى مسؤل بمديرية أمن القليوبية ما ردده البعض بشان احتجاز ملثمون لقطار منوف تحت تهديد الاسلحه الاليه مؤكدا أن الخبر عار تماما من الصحه وأن الحقيقة بلاغ بوجود قنبله على شريط قطار خط القناطر – منوف مما تسبب في حالة من الذعر بين الركاب بسبب توقف سائق القطار قرب محطة القناطر خوفا من استكمال الرحله وارسلت الاجهزة الامنيه سيارة مفرقعات لاجراء مسح على شريط السكه الحديد ولم يتم العثور على اية متفجرا كما استأنف القطار رحلتة بعد ساعه من التوقف .

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وتحرر محضرا بالواقعة ، وأخطرت النيابة للتحقيق بالواقعة .