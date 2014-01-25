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المئات يحتفلون بالذكرى الثالثة لثورة يناير في بورسعيد

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المئات يحتفلون بالذكرى الثالثة لثورة يناير في بورسعيد المئات يحتفلون بالذكرى الثالثة لثورة يناير في بورسعيد

توافد مئات منذ الصباح الباكر الي ميدان الشهداء في حي الشرق ببورسعيد حاملين أعلام و صور الفريق اول عبد الفتاح .

واقامت المحافظة و الاهالي منصات لاذاعة الاغاني الوطنية ، واقامت محافظة بورسعيد بتعليق صور بالحجم الكبير للفريق اول عبد الفتاح السيسي امتددت للدور الثالث بمدرسة بورسعيد الثانوية  .

و طافت سيارات مغطاة بأعلام مصر و صور السيسي ، كما قامت وحدات بحرية تعمل بقناة السويس بتعليق اعلام مصر و صور الفريق السيسي علي اللنشات الخاصة بها.

و قد بدأ الاهالي في الغناء رافعين صور السيسى ومرددين هتافات تطالب الفريق السيسى بالترشح لرئاسة الجمهورية .

 

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