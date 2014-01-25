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مسلحون يهاجمون قطار طنطا – القناطر ويهددون بتفجيره قبل أن يلوذوا بالفرار

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مسلحون يهاجمون قطار طنطا – القناطر ويهددون بتفجيره قبل أن يلوذوا بالفرار مسلحون يهاجمون قطار طنطا – القناطر ويهددون بتفجيره قبل أن يلوذوا بالفرار

قطار – أرشيفية

هاجمت مجموعة من الأشخاص الملثمين قطار ركاب طنطا – القاهرة بالأسلحة النارية أثناء سيره بطريق القناطر وقاموا بايقافه تحت تهديد السلاح مهددين سائقه بتفجير القطار في حالة تحركه مما أثار الركاب بحالة من الذعر.

وقال مصدر أمنى فى تصريح له اليوم أن مجموعة من الملثمين قاموا بقطع السكة الحديد أمام القطار رقم 550 المتجه من طنطا إلى القاهرة في منطقة القناطر وقاموا باقتحام كابينة السائق وهددوه فى حالة التحرك بتفجير القطار بالركاب واستجاب لهم السائق على الفور وتوقف عن السير خوفا على حياة المواطنين، غير أن الملثمين لاذوا بالفرار.

وأضاف المصدر ، إن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الواقعة وفرضت طوقا أمنيا حول القطار ، وبدأ فريق من خبراء المفرقعات عمليات الفحص للتأكد من خلو عربات القطار من أي مفرقعات.

أ ش أ

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