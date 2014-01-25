آلاف المواطنين يحتفلون بالثورة بجنوب سيناء ويرفعون صور “السيسي”

خرج الاف المواطنين بجنوب سيناء امام ديوان عام المحافظة لأحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير امام المسرح الذى اقامته حملة ” كمل جميلك” وحملة مستقبل وطن وقد حمل الرجال والاطفال والسيدات صور الفريق السيسي واعلام مصر ورسم الاطفال اعلام مصر على وجوههم.

ورقص الرجال على انغام تسلم الأيادي واطلق سيدات جنوب سيناء الزغاريد فرحا بذكرى ثورة 25 يناير .

كما عرض قصر ثقافة طور سيناء بفرقته المسرحية مسرحية” ثورة الكرامة” على المسرح من اخراج جمال مهران.

وقد خرج مئات المواطنين بشرم الشيخ في حديقة السوق القديم للاحتفال بذكرى 25 يناير ، بينما اقامت قوات الامن كردون امنى حول الاحتفالات ومنعو دخول السيارات لساحة الاحتفال .