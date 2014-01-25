بالفيديو - رأسية قاتلة من أليكس تنقذ سان جيرمان من الهزيمة

أنقذ المدافع البرازيلي أليكس فريقه باريس سان جيرمان من الهزيمة على ملعب جانجون اليوم بعد أن سجل هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما اليوم في الدوري الفرنسي.

ففي الجولة الـ22 فقد حامل اللقب نقطتين خارج ملعبه، لكنه ظل على القمة بـ51 نقطة.

وأصبح بإمكان الوصيف موناكو تقليص الفارق مع البي إس جي إلى ثلاث نقاط حال فوزه الأحد على ضيفه مارسيليا.

أما جانجون فبقي في المركز الـ14 بالليج آ بعد أن نال النقطة 26.

تقدم الفرنسي من أصل مالي مصطفى ياتاباري لأصحاب الأرض في الدقيقة 85 من ضربة رأسية حول بها ضربة ركنية نفذها التركي فاتح عتيق قبل خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

لكن أليكس كرر نفس الهدف بنسخة كاربونية حيث حول ركنية مواطنه لوكاس مورا الى الشباك برأسه، موقعا على التعادل بعد ثلاث دقائق فقط.

شاهد الهدف بالضغط هنا