درية شرف الدين: مصر صامدة بجيشها وشرطتها وشعبها ومن يقوم بحمايتها هم أبناءها

تفقدت الدكتور درية شرف الدين وزيرة الإعلام مبنى الإذاعة والتليفزيون لمتابعة التغطية الحية للتليفزيون المصري في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

وقالت الدكتورة درية شرف الدين ـ في تصريحات خاصة للقناة الأولي بالتليفزيون المصري مساء اليوم السبت، إن التوجيهات والعمل عن قرب أفضل من التليفونات، فهذا قد يصلح في وزارات أخرى لكن لايصلح في وزارة الإعلام.

وأضافت : “نحن نمر بفترة صعبة، لكن لا ننسى أننا كنا موضع مؤامرة كبرى من دول أوروبية وخارجية وعربية، فعلينا الآن أن نقف بجانب بعضنا البعض، ولا ننسى أننا البلد الوحيد الصامد بجيشها وشرطتها وشعبها ، مؤكدة أن الذى يقوم بحماية هذه البلد هم أبناءها”.

ووجهت وزيرة الاعلام الشكر للمواطنين المصريين بأنهم عاودوا لمشاهدة التليفزيون المصري مرة أخرى، وأوضحت أن ذلك هو النجاح الحقيقي لنا بعودة التليفزيون المصري للبيوت المصرية مرة أخرى، موضحة أن المؤامرة التى تحاك بها البلاد أوشكت على نهايتها، مشيدة بشعب مصر العظيم وجيشه وشرطته.

وأكدت أن مصر هي قلب الشرق الأوسط وهي الأمل بالنسبة للمحيط العربي بأكمله، مشيرة إلى أن المستقبل القادم لمصر سيكون الأفضل لها ولشعبها.

واستطردت الوزيرة قائلة “إن الشعب المصري دائما يفاجئنا ويصمم أن يدهش العالم من حين لأخر، واليوم لم نتوقع هذا الزحف لجموع الشعب المصري للميدان التحرير ولكل ميادين مصر والذى دائما يفاجئنا لما لم نتوقعه على الاطلاق.

واختتمت وزيرة الاعلام حديثها بالقول إن الشعب المصري لديه وعي جدا ويعلم إنه يواجه جماعة ارهابية بلا دين وبلا اخلاق ووطنية وبلا ضمير.

كما أكدت أن المتابعة الميدانية هي جزء من عملها كوزيرة للإعلام في مصر بعد ثورتين ، وأنها تريد أن تقوي فكرة التكامل بين القطاعات المختلفة في اتحاد الإذاعة والتليفزيون من أجل تقديم صورة واضحة من كل شوارع مصر وردود أفعالهم بكافة محافظات الجمهورية لأنهم في النهاية هم الهدف.

أ ش أ