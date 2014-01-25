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الصحة : مصرع فتاة نتيجة الاشتباكات بمنطقة السيوف بالأسكندرية

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الصحة : مصرع فتاة نتيجة الاشتباكات بمنطقة السيوف بالأسكندرية الصحة : مصرع فتاة نتيجة الاشتباكات بمنطقة السيوف بالأسكندرية

أعلن وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد أبو سليمان أن مشرحة كوم الدكة استقبلت أول حالة وفاة نتيجة الاشتباكات التي وقعت في منطقة السيوف بشرق الإسكندرية لفتاة تدعى سمية عبد الله أحمد تبلغ من العمر 20 عاما مصابة بطلق ناري بالصدر والرقبة ، وتم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وقال أبو سليمان في تصريح مساء اليوم السبت – إن المستشفى الرئيسي الجامعي استقبلت أثنين من المواطنين مصابين بطلق خرطوش في أماكن متفرقة بالجسم خلال الاشتباكات التي اندلعت غرب الإسكندرية ، كما يوجد حالتي إصابة في منطقة سيدي بشر يتم علاجهما حاليا بمستشفى شرق المدينة .

أ ش أ

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