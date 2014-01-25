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آلاف بالاسماعيلية يحتفلون أمام المحافظة بثورة يناير

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آلاف بالاسماعيلية يحتفلون أمام المحافظة بثورة يناير آلاف بالاسماعيلية يحتفلون أمام المحافظة بثورة يناير

احتفل اكثر من 10 الاف مواطن بالاسماعيلية قبل قليل امام ديوان عام محافظة الاسماعيلية بعيد ثورة يناير وسط حراسة امنية من الجيش والشرطة ،كما تدافع الاف من المواطنيين علي البوابات الميدانية لساحة المحافظة لحضور احتفال الثوار علة مسرح اقيم خصيصاً امام مدخل المحافظة .
> وردد المشاركون فى الاحتفالية عدة هتافات منها “الجيش والشعب ايد واحدة “و”الاعدام للاخوان” .

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