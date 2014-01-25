أجويرو يقود السيتي لقلب تأخره بهدفين للفوز برباعية على واتفورد في كأس انجلترا

حول مانشستر سيتي تأخره بهدفين أمام واتفورد في الشوط الأول لفوز 4-2 في دور الـ32 من كأس إنجلترا في المباراة التي جمعت الفريقان يوم السبت على ملعب الاتحاد.

وباغت الضيوف أصحاب الأرض بهدفين متتاليين عن طريق فيرناندو فورستيري وتروي ديني في الدقيقتين 21 و29 من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم واتفورد بهدفين نظيفين.

وفي الدقيقة 60 بدأ الأرجنتيني سيرجيو أجويرو سلسلة أهداف سيتي قبل أن يعود ويعادل النتيجة في الدقيقة 79 ثم جاء الدور على الصربي ألكسندر كولاروف الذي تقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 87 ثم عاد أجويرو ليسجل الهاتريك في الدقيقة 92.

بتلك النتيجة يصعد مانشستر سيتي لدور الـ16 في انتظار لما ستسفر عنه القرعة يوم الأحد المقبل.