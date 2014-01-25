دورتموند يرفض هدية ليفركوزن ويتعادل أمام أوجسبورج

فشل بروسيا دورتموند في تحقيق الفوز في أولى مبارياته بالدور الثاني من الدوري الألماني بعد أن تعادل مع ضيفه أوجسبورج بهدفين لكل منهم.

ولم يستغل دورتموند خسارة ليفركوزن صاحب المركز الثاني من أجل تقليل الفارق بينهما.

وتقدم سفين بيندر مبكرا لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة مستغلا خطأ في التمركز الدفاعي وحارس أوجسبورج، وعاد اللاعب نفسه ليسجل التعادل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56.

وعاد نوري شاهين ليهدي التقدم مجددا في الدقيقة 66 من عمر المباراة إلا أن الكوري البديل دونج وون جي عادل النتيجة لأوجسبورج في الدقيقة 72.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد دورتموند إلى 33 نقطة يحتل بهم المركز الثالث فيما ارتفع رصيد أوجسبورج إلى 25 نقطة في المركز التاسع.