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دراكسلر يسعى للإنضمام لأرسنال

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دراكسلر يسعى للإنضمام لأرسنال دراكسلر يسعى للإنضمام لأرسنال

دراكسلر

 

أكدت صحيفة ديلي ميرور البريطانية يوم السبت أن جوليان دراكسلر نجم نادى شالكة الألماني يأمل في الانضمام لنادى أرسنال الانجليزى قبل غلق موسم الانتقالات الشتوية نهاية شهر يناير الحالي.

ويأمل مسؤولو المدفعجية في أن يتم إبرام الصفقة مقابل 35 ملايين جنيه إسترلينى خاصة وأنهم يواصلون محادثاتهتم مع االنادى الألماني في هذا الصدد.

وكان أرسنال قد كثف مفاوضاته مع شالكة بعد أن أعلن دراكسلر بوضوح أنه يريد الانضمام لأرسنال واستعداد النادى الألماني للتخلى عن لاعبه إذا كان المقابل المالي مناسبا.

واوضحت الصحيفة أنه رغم استمرار المفاوضات إلا أن المقابل المالي مازال هو العائق أمام إتمامها حيث يرفض النادي التخلى عنه بـ35 ملايين استرلينى حيث يتضمن عقده بندا بشرط جزائى قيمته 40 مليون يورو يمكن سداده فى الصيف القادم.

أ ش أ

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