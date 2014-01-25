بالفيديو +18.. فضيحة محمد قاسم النصوح قائد كتيبة أحباب الصحابة لحظة القبض عليه وهو يزني بحفيدته داخل الزراعات

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يفضح قيام جد وحفيدته بممارسة الفاحشة في مكان مكشوف في الصحراء , وهو الفيديو الذي حقق الاف المشاهدات بعد رفعه بساعات قليلة حيث تناقلته الصفحات المختلفة مع اعتذار عن محتوي الفيديو.

و افصح نشطاء ان هذا الجد هو محمد قاسم النصوح , وهو أحد شيوخ جوامع ريف ادلب وقائد لمجموعة من "الثوار والأحرار" التي تناهض #الجيش السوري وحكومته بشراسة تحت شعار الدين والمعتقدات الدينية.

الفيديو التقطه احد افراد #الجيش اثناء البحث عن النصوح ليفاجأ بأنه يمارس الفاحشة مع فتاة صغيرة , وحين يسألها عن هويتها تقول انه جدها , و تؤكد ذلك بالتصريح باسمها كاملا امام الكاميرا.

شبكةعيونالإخبارية

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