"أطباء التحرير" تطالب بتوفير أكياس الدم لأحد المصابين بمستشفى أحمد ماهر

وجهت جمعية أطباء التحرير، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، نداءً لتوفير أكياس دم من فصيلة A+ve، لأحد المصابين بالاشتباكات التى وقعت اليوم السبت، بمناطق متفرقة بالقاهرة، ويدعى محمد أمين، مصاب برصاصة في الصدر، ويتلقى علاجه بمستشفى أحمد ماهر التعليمى.

وكانت الجمعية شكلت غرفة عمليات، لمتابعة سير فعاليات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، والتدخل الطبى حال تصاعد الأحداث.

لمزيد من التقارير..

تزايد أعداد المواطنين المتوافدين على "التحرير" رافعين الأعلام المصرية

انطلاق مسيرة الإخوان من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة

وزير الطيران: نزول الشعب اليوم يؤكد لفظه للجماعة الإرهابية