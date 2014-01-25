أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"أطباء التحرير" تطالب بتوفير أكياس الدم لأحد المصابين بمستشفى أحمد ماهر

Google+ Print
"أطباء التحرير" تطالب بتوفير أكياس الدم لأحد المصابين بمستشفى أحمد ماهر "أطباء التحرير" تطالب بتوفير أكياس الدم لأحد المصابين بمستشفى أحمد ماهر

وجهت جمعية أطباء التحرير، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، نداءً لتوفير أكياس دم من فصيلة A+ve، لأحد المصابين بالاشتباكات التى وقعت اليوم السبت، بمناطق متفرقة بالقاهرة، ويدعى محمد أمين، مصاب برصاصة في الصدر، ويتلقى علاجه بمستشفى أحمد ماهر التعليمى.

وكانت الجمعية شكلت غرفة عمليات، لمتابعة سير فعاليات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، والتدخل الطبى حال تصاعد الأحداث.

لمزيد من التقارير..

تزايد أعداد المواطنين المتوافدين على "التحرير" رافعين الأعلام المصرية

انطلاق مسيرة الإخوان من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة

وزير الطيران: نزول الشعب اليوم يؤكد لفظه للجماعة الإرهابية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365