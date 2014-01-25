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مئات الآلاف من المواطنين يواصلون اﻻحتفال بذكرى ثورة يناير بالتحرير

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مئات الآلاف من المواطنين يواصلون اﻻحتفال بذكرى ثورة يناير بالتحرير مئات الآلاف من المواطنين يواصلون اﻻحتفال بذكرى ثورة يناير بالتحرير

يواصل مئات الآلاف من المواطنين احتفالهم بذكرى ثورة يناير بميدان التحرير، حيث تجمعت الأسر وافترشت أرض الحديقة الوسطى بالميدان وبدأوا فى تناول الطعام والشراب.

ويواصل المسرح الذى أقامته وزارة الشباب تقديم العروض الفنيىة احتفالاً بذكرى الثورة، ويطلق المتظاهرون الألعاب النارية والشموع التى تحملها البالونات إلى السماء فيما يشبه المنطاد.

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