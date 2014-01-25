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اتحاد الكرة يطلب الدعم بـ23 مليون جنيه للوصول لأولمبياد 2016

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اتحاد الكرة يطلب الدعم بـ23 مليون جنيه للوصول لأولمبياد 2016 اتحاد الكرة يطلب الدعم بـ23 مليون جنيه للوصول لأولمبياد 2016

/أ ش أ/ تقدم حماده المصري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو اللجنة الأوليمبية المصرية بطلب رسمي إلى المستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة الأولمبية يتضمن قيمة نفقات إعداد الأولمبي المصري لخوض دورة الألعاب الأوليمبية في ريو دي جانيرو.

وطلب اتحاد الكرة في مذكرة رسمية ضرورة دعم المنتخب بمبلغ مالي يصل إلى 23 مليون جنيه من أجل وصول لأوليمبياد ريو دي جانيرو.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الأوليمبي بعد إنهاء تعاقده مع أهلي طرابلس الليبي ويعاونه أسامة عرابي مدربا عاما وهشام عبد المنعم مدربا مساعدا وإبراهيم عبد العزيز لحراس المرمى وأيمن حافظ مديرا إداريا.

يذكر أن منتخب مصر قد عاد للأولمبياد العام قبل الماضي بعد غياب 20 عاما كاملة على يد المدرب هاني رمزي الذي قاد الفراعنة للمشاركة في أولمبياد لندن 2012.

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فيديو اليوم السابع

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