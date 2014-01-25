"الأطباء" تطالب بكشف غموض إصابات الالتهاب الرئوى بالمستشفيات

طالبت النقابة العامة للأطباء، وزارة الصحة والسكان، بتشكيل لجنة تقصى حقائق بعد ظهور الحالة السادسة المصابة بالالتهاب الرئوى الحاد، وهى للطبيب أحمد الشوادفى، مؤكدة ضرورة تشكيل هذه اللجنة لرصد ومتابعة سبب هذه الحالات، خوفًا من أن تكون مقدمة لانتشار وبائى للمرض.

وقالت النقابة، فى بيان لها، اليوم، إنه تم نقل الطبيب أحمد الشوادفى (31 سنة)، للعناية المركزة بقصر العينى، إثر إصابته بالتهاب رئوى، وتدهوره سريعًا واحتياجه لأجهزة التنفس الصناعى.

وأضافت أن حالة أحمد الشوادفى تعتبر الحالة السادسة خلال شهر التى تصاب بالتهاب رئوى سريع التدهور، أو على الأقل هى الحالة السادسة التى تصل لعلم النقابة فى هذه الفترة القصيرة.

وحذرت نقابة الأطباء من أن تكون هذه الحالات هى مقدمة لانتشار وبائى، يجب

> الانتباه له، مؤكدة أهمية الاستجابة السريعة لطلبها السابق بتشكيل وزارة

> الصحة للجنة تقصى حقائق، ترصد وتتابع وتحدد سبب مثل هذه الحالات

> المتكررة.

وشددت النقابة على ضرورة تعامل الوزارة جديًا مع هذه الظاهرة، بدلاً من

> سرعة إصدار البيانات التى تحاول التهوين من المشكلة ولا تحاول مواجهتها.

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