RedOne يفاجئ سكينة بوخريص ويعدها بعمل مشترك

فاجأ المنتج العالمي RedOne المشارِكة المغربية "ستار أكاديمي 9"، سكينة بوخريص، التي تميّزت بأداء اللون الغربي في برايمات هذا الموسم، باتصال هاتفي، حينما كانت تجري لقاءً صحافياً بإحدى الإذاعات الخاصّة، ووعدها بعملٍ مشترَك في المستقبل، بعد أن أثنى على صوتها وأدائها.

من جانبها، عبّرت سكينة عن فرحها وسعادتها بالاتصال، وقالت: "إنّ حلمها بدأ يتحقق، وإن RedOne باتصاله جعل ذاك الصباح أفضل صباح في حياتها".

يُذكر أنّ RedOne منتج مغربي، يتولّى أعمال العديد من الأسماء الوازنة عالمياً كـJennifer Lopez ،Pitbull ،Enrique Iglesias، Lady Gaga وNicki Minaj والشاب خالد وغيرهم الكثير ...

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