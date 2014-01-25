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أنشيلوتي على موعد مع أول أرقامه القياسية أمام جرنادا

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أنشيلوتي على موعد مع أول أرقامه القياسية أمام جرنادا أنشيلوتي على موعد مع أول أرقامه القياسية أمام جرنادا

/أ ش أ/ يستعد كارلو أنشيلوتى المدير الفني الإيطالي لتحقيق أولى أرقامه القياسية مع نادي ريال مدريد الإسباني في لقاء اليوم أمام نادي جرنادا في إطار الدوري الإسبانى.

وحتى الآن خاض الفريق المدريدي ست مباريات متتالية لم تتلق فيها شباكه أي أهداف وهو ما يمكن أن يتخطاه فى مباراة الليلة ليعادل الرقم القياسى لعدد المباريات وهو سبع مباريات والمسجل في موسم 1994-1995 تحت قيادة المدير الفني جورج فالدانو.

فعلى الرغم من الفعالية الهجومية القياسية للفريق فإن الفريق لم يسجل هذا الرقم من خلال الانتصارات القياسية او عدد الأهداف ولكن من خلال الابقاء على شباك الفريق نظيفة.

وفي هذا الإطار حافظ دييجو لوبيز على شباكه نظيفة على مد 198 دقيقة مقابل 592 دقيقة حافظ فيها ‘يكر كاسياس على شباكه نظيفة.

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