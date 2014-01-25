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بورسعيد تستعد لجنازة عسكرية لتشييع جنازة احمد ابو العطا احد شهداء مروحية سيناء

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بورسعيد تستعد لجنازة عسكرية لتشييع جنازة احمد ابو العطا احد شهداء مروحية سيناء بورسعيد تستعد لجنازة عسكرية لتشييع جنازة احمد ابو العطا احد شهداء مروحية سيناء

تستعد محافظة بورسعيد لوداع ابنها الشهيد طيار نقيب “أحمد محمد ابو العطا “26 سنة  الذي لقي مصرعه في حادث سقوط مروحية عسكرية في سيناء اليوم.

و كانت اسرة الشهيد قد تلقت نبأ وفاته من مصدر عسكري حيث تلقت الاسرة الخبر كالصاعقة لفقيدها الشاب  خاصة انه متزوج و لديه طفل يدعي آسر يبلغ من العمر 4 شهور .

و يقوم العميد محمد عبد العزيز قائد قوة تأمين بورسعيد بالإعداد لجنازة عسكرية سيحضرها  اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد و قيادات الشرطة و الجيش واهالي بورسعيد و سوف تتم مراسم الجنازة العسكرية للفقيد فور وصول الجثمان من مطار ألماظة،ويذكر أن جثث الشهداء الخمسة قد وصلت الي مطار الماظة .

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