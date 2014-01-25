الإخوان يستخدمون القنابل في مواجهة الأمن بمدينة نصر

كتب : دعاء عادل منذ 5 دقائق

تجمع الإخوان، اليوم، بمسجد السلام بمدينة نصر، وتحركوا بمسيرة إلى شارع مكرم عبيد، وأطلقوا الخرطوش والآلي بالهواء، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم إلى الشوارع الجانبية حيث لحقتهم بها، ما أدى بعناصر جماعة الإخوان إلى استخدام القنابل في مواجهة الأمن، حيث قاموا بإلقاء قنبلة محلية الصنع على قوات الأمن بالحي الثامن دون وقوع إصابات، وألقوا قنبلة مونة على الكول الأمني أثناء تمركزه بتقاطع مكرم عبيد مع مصطفى النحاس، والتي اشتبه أن تكون ألقيت من أحد العمارات المحيطة.

كما انفجرت عبوة ناسفة بإحدى الشوارع الجانبية عند مسجد الأرقم المتفرع من مكرم عبيد، كانت تستهدف إحدى المدرعات، حيث وضعت العبوة الناسفة داخل مصحف حتى لا يشتبه بها.