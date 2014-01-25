بالصور.. أهالى قرية ميت ربيعة بالشرقية يطالبون السيسى بالترشح للرئاسة

نظمت أعداد كبيرة من أهالى قرية ميت ربيعة البيضاء التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم السبت، احتفالية بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بالطريق العام "بلبيس – الزقازيق"، من أمام مدخل القرية، وخلال الاحتفالية ردد الأهالى هتافات تطالب الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ونائب رئيس الجمهورية بالترشح لرئاسة الجمهورية.

وقال سعيد غريب موجه بإدارة بلبيس التعليمية ومن أهالى القرية، إن الهدف من الاحتفالية التى نظمها الأهالى هى دعم الجيش والشرطة من أجل الخروج من تلك الفترة الحرجة التى تمر بها مصر وتتطلب تكاتف جميع أبناء الشعب من أجل تنفيذ خارطة الطريق.

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