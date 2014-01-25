أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة -
"شوقي" يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار -
ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أهالى قرية ميت ربيعة بالشرقية يطالبون السيسى بالترشح للرئاسة

Google+ Print

نظمت أعداد كبيرة من أهالى قرية ميت ربيعة البيضاء التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم السبت، احتفالية بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بالطريق العام "بلبيس – الزقازيق"، من أمام مدخل القرية، وخلال الاحتفالية ردد الأهالى هتافات تطالب الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ونائب رئيس الجمهورية بالترشح لرئاسة الجمهورية.

وقال سعيد غريب موجه بإدارة بلبيس التعليمية ومن أهالى القرية، إن الهدف من الاحتفالية التى نظمها الأهالى هى دعم الجيش والشرطة من أجل الخروج من تلك الفترة الحرجة التى تمر بها وتتطلب تكاتف جميع أبناء الشعب من أجل تنفيذ خارطة الطريق.
>لمزيد من أخبار المحافظات..

بالصور.. المئات يحتفلون بذكرى يناير الثالثة أمام محافظة المنوفية

طائرات حربية لتأمين احتفالات ذكرى الثورة بسيدى جابر والقائد إبراهيم

قائد الجيش الثالث ومحافظ السويس يؤدون صلاة الغائب على الشهداء

1.jpg

G52e3d0cb9ffc3.jpg

G52e3d0cd05f01.jpg

G52e3d0cde4de1.jpg

G52e3d0cee529a.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر