غرفة العمليات: الببلاوى يتصل بـ 12 محافظا للاطمئنان على الأوضاع

قال اللواء أسامة سنجر، رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار إن رئيس الوزراء دكتور حازم الببلاوى، قام بإجراء اتصال بإثنى عشر محافظا للاطمئنان على سير الأحداث أثناء الاحتفال بالذكرى الثالثة، بثورة 25 يناير، وذلك أثناء متابعته للأحداث من غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأضاف سنجر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن المحافظين نقلوا لرئيس الوزراء الأجواء الاحتفالية فى المحافظات، وقام محافظ سوهاج بنقل تفاصيل تشييع جنازة الجندى المتوفى صباح اليوم.

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