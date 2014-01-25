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غدا.. مؤتمر صحفي للفضائيات المصرية لتوضيح الخطوات القانونية ضد "إبسوس"

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غدا.. مؤتمر صحفي للفضائيات المصرية لتوضيح الخطوات القانونية ضد "إبسوس" غدا.. مؤتمر صحفي للفضائيات المصرية لتوضيح الخطوات القانونية ضد "إبسوس"

كتب : فاطمة النشابي منذ 8 دقائق

تعقد الجمعية التأسيسية لغرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، والتي تضم 10 قنوات فضائية هم "CBC، النهار، الحياة، on tv، القاهرة والناس، التحرير، صدي البلد، ودريم، المحور، الفراعين" برعاية اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مؤتمرًا صحفيًا صباح غد الأحد في فندق الفورسيزون نايل بلازا لعرض آخر المستجدات وتوضيح الحقائق والخطوات القانونية التي اتخذتها الغرفة لمحاربة تضليل شركة "إبسوس" لنتائج أبحاث المشاهدة داخل .

ويحضر المؤتمر، كل رؤساء مجالس إدارات القنوات الفضائية ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

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