مستقبل وطن بالقاهره تحشد بالتحرير والاتحاديه احتفالا بالثورة وتكليف السيسى

تشارك حملة مستقبل وطن بالقاهره فى فعاليات الاحتفال بثورة 25 يناير فى ميادين القاهرة الكبرى .

ويقوم أعضاء الحملة الذى يتجاوز عددهم 15 الف شاب بقيادة عدة مسيرات حاشده تنطلق من ميدانى العباسيه وغمره ، كما يقود شباب الحملة مسيرة حاشدة بميدان الشهداء بحلوان .

وأكد سيد نور مسئول قطاع العاصمة وسيناء بحمله ” مستقبل وطن ” أنه لا بديل عن استكمال خارطة الطريق وأن الارهاب الذى تمارسه جماعة الاخوان لن يخيفنا ولن يثنينا عن مواصلة الطريق للخروج بمصر من النفق المظلم .

> وكشف نور عن قيام الحملة بمطالبة الفريق اول عبد الفتاح السيسى للترشح لانتخابات الرئاسة ، مضيفاً أن الحملة تحشد اعضاءها والمواطنيين اليوم بالميادين من اجل تكليف السيسى بخوض الانتخابات الرئاسية .