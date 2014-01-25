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مستقبل وطن بالقاهره تحشد بالتحرير والاتحاديه احتفالا بالثورة وتكليف السيسى

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مستقبل وطن بالقاهره تحشد بالتحرير والاتحاديه احتفالا بالثورة وتكليف السيسى مستقبل وطن بالقاهره تحشد بالتحرير والاتحاديه احتفالا بالثورة وتكليف السيسى

ميدان التحرير يتزين بالمواطنين من جديد

 

تشارك حملة مستقبل وطن بالقاهره فى فعاليات الاحتفال بثورة 25 يناير فى ميادين القاهرة الكبرى .

ويقوم أعضاء الحملة الذى يتجاوز عددهم 15 الف شاب بقيادة عدة مسيرات حاشده تنطلق من ميدانى العباسيه وغمره ، كما يقود شباب الحملة مسيرة حاشدة بميدان الشهداء بحلوان .

وأكد سيد نور مسئول قطاع العاصمة وسيناء بحمله ” مستقبل وطن ” أنه لا بديل عن استكمال خارطة الطريق وأن الارهاب الذى تمارسه جماعة الاخوان لن يخيفنا ولن يثنينا عن مواصلة الطريق للخروج بمصر من النفق المظلم .
> وكشف نور عن قيام الحملة بمطالبة الفريق اول عبد الفتاح السيسى للترشح لانتخابات الرئاسة ، مضيفاً أن الحملة تحشد اعضاءها والمواطنيين اليوم بالميادين من اجل تكليف السيسى بخوض الانتخابات الرئاسية .

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