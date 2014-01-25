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مقتل 2 في اشتباكات بين الإخوان والأمن بالمنيا

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مقتل 2 في اشتباكات بين الإخوان والأمن بالمنيا مقتل 2 في اشتباكات بين الإخوان والأمن بالمنيا

أرشيفية

 

قال مصدر أمني بالمنيا إن شخصين لقيا مصرعهما خلال اشتباكات دارت بمنطقتي ابوهلال وشارع الحسيني بمدينة المنيا حيث لقي غريب محمد محمود عبد الرحيم 47 سنه موظف مصرعه خلال الاشتباكات وشخص أخر مجهول الهوية.

وشهد شارع الحسيني بمدينة المنيا وقوع اشتباكات بين رجال الشرطة وأعضاء الإخوان خلال تفريق مسيرة إخوانية.

وتلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بالمديرية بانطلاق مسيرة إخوانية بشارع الحسيني القبلي وعلي الفور توجهت قوات الأمن المركزي وفرق الشغب للتعامل معها بالفض ونتج عن ذلك وقوع مصادمات بين الجانبين حيث قام الإخوان برشق القوات بالزجاجات والطوب والحجاره وأطلقوا شماريخ العاب ناريه نتج عنها نشوب حريق بمخبز بلدي كما قاموا ببعثرة أكشاك تجاريه وأعتدوا علي الباعه الجائلين وتم مطاردتهم بالشوارع الجانبيه وجاري ضبط المحرضين ومثيرو الشغب.

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