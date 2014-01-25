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"ويلث اكس" تكشف عن أغلى مقتنيات المليارديرات حول العالم من اليخوت

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كشف تقرير أصدرته شركة "ويلث- اكس" و"يو بى اس جلوبال بليونير" أن المليارديرات ينفقون فى المتوسط 22 مليون دولار على اليخوت، وكشفت الدراسة الأخيرة التى أجرتها "ويلث- اكس" عن أغلى 10 مقتنيات من الأصول الفاخرة للمليارديرات حول العالم على الإطلاق، ووجدت أن 8 من بينها كانت من اليخوت.

وتصدر تلك القائمة رئيس الإمارات خليفة بن زايد بن سلطان بن زايد آل نهيان، الذى اشترى أكبر يخت فى العالم "عزام"- استغرق تشييده 4 سنوات- عام 2013 مقابل 627 مليون دولار.

1- "عزام" البالغ سعره 627 مليون دولار. ويعد "عزام" أكبر وأغلى يخت فى العالم وتعود ملكيته، ووفقا لـ"ويلث-اكس" فإن سعر شراء اليخت 627 مليون دولار يمثل حوالى 3.5% فقط من صافى ثروة رئيس الإمارات المقدرة عند 17.6 مليار دولار.

2- "اكليبس"، سعره 485 مليون دولار.
> اشترى الملياردير الروسى رومان ابروموفيتش "اكليبس" البالغ طوله 536 قدما عام 2010 عندما كان يحمل لقب أكبر يخت فى العالم.

3- "سيرين"، سعره 330 مليون دولار.
> اشترى الملياردير الروسى يورى شيفلر يخت "سيرين" ذو التصميم الإيطالى البالغ طوله 440 قدما مقابل 330 مليون دولار عام 2011.

4- "ايه"، سعره 323 مليون دولار، وتعود ملكيته إلى الروسى أندريه ملنيشنكو الذى اقتناه مقابل 323 مليون دولار.

5- "دبي"، سعره 300 مليون دولار.
> يخت "دبى" يبلغ طوله 524 قدما ويعد ثالث أكبر يخت خاص فى العالم، تعود ملكيته لشيخ إمارة دبى محمد بن راشد آل مكتوم، وكان يعد أغلى يخت حول العالم عندما تم بناءه عام 2006.

6- "بيلوروس"، سعره 300 مليون دولار.
> اشترى قطب الموسيقى ديفيد غيفين يخت "بيلوروس" من الملياردير الروسى رومان ابروموفيتش فى أيار 2011.

7- "راديانت"، سعره: 286 مليون دولار.
> اشترى الملياردير الإماراتى عبدالله الفطيم يخت "راديانت" البالغ طوله 360 قدما.

8- "ديلبار"، سعره 263 مليون دولار.
> اقتنى أغنى ثرى فى روسيا اليشر عثمانوف يخت "ديلبار" البالغ طوله 360 قدما مقابل 263 مليون دولار عام 2012.

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