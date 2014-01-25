كوفي عنان: إيران تلعب دورا حاسما في ضمان استقرار الشرق الأوسط

كتب : أ ش أ السبت 25-01-2014 14:05

قال الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة كوفي عنان، إن إيران تلعب دورا حاسما في ضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف عنان قائلا "لابد أن تلعب إيران دورها الطبيعي في المنطقة إذا أردنا إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وأشارت القناة الإيرانية إلى أن تصريحات عنان، الذي عمل مبعوثا للأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن سوريا لمدة 5 أشهر في عام 2012، تأتى بعدما ألغى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون دعوته لإيران للمشاركة في مؤتمر "جنيف 2" بشأن سوريا تحت ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.