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إخوان الجزائر تحسم موقفها من انتخابات الرئاسة اليوم

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إخوان الجزائر تحسم موقفها من انتخابات الرئاسة اليوم إخوان الجزائر تحسم موقفها من انتخابات الرئاسة اليوم

كتب : أ ش أ السبت 25-01-2014 14:11

ينتظر اليوم أن يحسم مجلس شورى حركة "مجتمع السلم ـ حركة الإخوان المسلمين فى الجزائر"، موقفه من الانتخابات الرئاسية في ظل التوجه العام للمقاطعة بعد فشل جهود البحث عن مرشح توافقي لهذه الانتخابات وغياب آفاق التغيير في المرحلة المقبلة.

واعترف رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، بفشل الجهود التي بُذلت مع أحزاب المولاة أو قوى المعارضة بتشكيلاتها وتكتلاتها لتحقيق ما أسماه "اجتماع الكلمة والتوافق"، وقال مقري "ندخل اليوم على مجلس الشورى وليس في يدنا مكسب ملموس فى هذا المضمار نقدمه"، مؤكدا أهمية الموعد الرئاسي المقبل، وحذر مقرى من تحلل الدولة الجزائرية، بسبب سياسات السلطة في المجال الاقتصادى على وجه الخصوص، وتوقع انفجار اضطرابات أخطر مما عرفته الجزائر في عام 1988، في ظل التوقعات بتراجع عائدات النفط، وتوقف الجزائر عن تصدير المحروقات. وقال "الصدمة ستكون أعنف والخطر جاد على الوحدة الترابية"، لافتا إلى أن الجنوب الكبير سيكون مستهدفا من قبل القوى المتأخرة على نظام الحكم.

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